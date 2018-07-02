Глава ВОБ: "У хорватов конфликт с сербами, а они – братья с российскими фанатами"

Глава ВОБ Александр Шпрыгин рассказал "СЭ" об отношениях между фанатами сборных России и Хорватии.

- Эта игра с точки зрения поведения болельщиков входит в категорию матчей повышенного риска, - отметил Шпрыгин. – Мне вспоминается матч отборочного цикла Евро-2008 в Загребе в 2007 году, когда российских болельщиков задерживали чуть ли не с вертолетами. Дополняется напряжение тем, что у хорватов конфликт с сербами, а они – братья с российскими фанатами. Мониторил с утра ленту, видел твит сербского политика, который выложил фотографию сборной Хорватии образца 1942 года. Они стоят с вытянутыми руками в нацистском приветствии… Это, конечно, будет подогревать атмосферу. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)