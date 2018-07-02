Глава судейского комитета РФС считает, что Сенегал прав: нужно бить пенальти, а не считать карточки

Руководитель судейского комитета РФС Николай Левников в интервью "СЭ" отметил, что несправедливо решать судьбу команд, финишировавших в группах с равными показателями, по количеству заработанных предупреждений.



Ранее Сенегальцы не прошли в плей-офф чемпионата мира-2018 из-за того, что им было предъявлено больше желтых карточек, чем Японии.

- Думаю, что пункт в регламенте чемпионата мира претерпит изменения, - отметил Левников. – Несправедливо же: напряжение в матчах разное – и количество карточек не всегда зависит от поведения команды на поле, от так называемой честной игры.



Объективнее будет при равных показателях пробивать одиннадцатиметровые удары. Собрать сборные на стадионе, если такая ситуация случится, и провести серию пенальти. Это более логично – не жребий, не карточки, а тот элемент, который присутствует в плей-офф. (Игорь НОВИКОВ)



Федерация футбола Сенегала (FSF) направила в ФИФА письмо, в котором просит пересмотреть правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию фэйр-плей, сообщает ВВС. В Сенегале считают, что нужно наказывать команды, которые играют безынициативно.

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