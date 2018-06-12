Глава судейского комитета РФС - о системе VAR: "Двумя руками "за". Но очень хочу, чтобы ФИФА на этом остановилась"

Руководитель судейского комитета РФС, член судейского комитета УЕФА Николай Левников прокомментировал "СЭ" использование системы видеоповторов на чемпионате мира-2018.

- ФИФА два года серьезно готовилась к этому. Если они нашли нормальный вариант, при котором видеоассистенты будут вмешиваться только в тех случаях, когда мы видим явную ошибку арбитра, то я двумя руками "за", - сказал Левников. – Телевидение на сегодняшний день настолько шагнуло вперед, настолько показ футбольных матчей стал красочным, что любой грубый промах заметят миллионы людей. Такие вещи не должны влиять на распределение мест на турнире. Но бы очень хотел, чтобы ФИФА на этом остановилась: чтобы не рассматривались по много раз все спорные моменты, чтобы это не мешало динамике игры. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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