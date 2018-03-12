Глава Шведского футбольного союза: "Россия стала кузницей кадров для нашей сборной"

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал чемпионат России отличной школой подготовки игроков для сборной его страны. По его мнению, опыт выступления некоторых игроков в РФПЛ поможет команде лучше подготовиться к чемпионату мира-2018.

В настоящее время в премьер-лиге за "Краснодар" играют два футболиста сборной Швеции - Андреас Гранквист и Виктор Классон. Ранее РФПЛ в шведской сборной представляли Понтус Вернблум, Расмус Эльм и Ким Чельстрем.

- Не буду лукавить, все шведские футболисты - Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист - очень положительно отзываются о России, - цитирует ТАСС Нильссона. - Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу. Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене.

Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Швеции в группе F сыграет с Кореей (18 июня, Нижний Новгород), Германией (23 июня, Сочи) и Мексикой (27 июня, Екатеринбург).