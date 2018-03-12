Глава Шведского футбольного союза призвал болельщиков оставить страхи перед ЧМ-2018

Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон отметил, что болельщикам, желающим посетить чемпионат мира в России, не стоит беспокоиться о безопасности. По его словам, точное количество шведских болельщиков, которое приедет на турнир, пока неизвестно.

Напомним, в феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и фанатов "Спартака". По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который во время беспорядков перенес инфаркт.

– Я абсолютно уверен, что безопасность на чемпионате мира будет обеспечена на самом высоком уровне. Чемпионат мира – футбольный праздник, и болельщики являются одной из его главных составляющих, – цитирует ТАСС Нильссона. - Да, в связи с последними инцидентами многие СМИ пишут про опасность и прочее, но все это не более чем слухи, провокации и попытки вызвать страх. Мы не только не боимся ехать в Россию и не боимся за своих болельщиков, но и призываем остальных забыть о своих страхах и приезжать в Россию.

Могу лишь сказать с абсолютной уверенностью, что квота, положенная шведским болельщикам, будет выкуплена, активно подаются заявки и на нейтральную квоту. Шведские фанаты любят путешествия на крупные турниры, поэтому уверен, что как на трибунах, так и в фан-зонах на матчах сборной будет желто-синий праздник.