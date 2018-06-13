Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что российским женщинам не стоит вступать в интимную связь с иностранцами, которые приедут на ЧМ-2018.

Депутат считает, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях.

- Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их, - цитирует главу комитета радиостанция "Говорит Москва". - Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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