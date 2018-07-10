Глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович о "деле Виды": "Проводим консультации с ФИФА"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович прокомментировал развитие ситуации по так называемому "делу Вукоевича-Виды".

- Продолжаем изучать вопрос, - говорит Дворкович, - и проводим консультации с ФИФА.

Член делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018 Огнен Вукоевич и защитник команды Домагой Вида после матча с Россией в четвертьфинале записали видеоролик со словами: "Слава Украине".

В понедельник Вукоевич был отстранен от чемпионата мира, решение принял Хорватский футбольный союз, Вида же был предупрежден ФИФА. Вида примет участие в полуфинальном матче с Англией, который состоится завтра. Кроме того, Хорватский футбольный союз принес извинения за поведение Вукоевича, Вида также принес извинения. (Сергей ЕГОРОВ)