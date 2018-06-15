Глава НОТУ: "Мы не заработали огромных денег, продав права на трансляции ЧМ-2018 на территории Украины"

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания прокомментировал информацию о том, что телекомпания, якобы, много заработала на продаже прав на трансляцию ЧМ-2018. Матчи турнира покажут каналы "Интер" и "НТН".

"Господа президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, НОТУ никак не может понять, из каких источников вы добываете информацию о том, что "НОТУ получила огромные деньги на продаже футбола".

Господа, НОТУ не получила "огромные деньги" – НОТУ этими деньгами выплатило одну из задолженностей, что ей сотнями достались по наследству.

Напомню также, что даже с выплаченных в 2017 году 30% от суммы долга за ЧМ-2018 – только половина была заложена как "бюджетная программа для предоплаты за ЧМ-2018".

То есть, 85% общего долга перед Европейским вещательным союзом (ЕВС) – НОТУ должна покрывать за счет рекламных денег, которых на этапе реформирования не хватает даже на текущее существование компании, не только на уплату долгов.

Ни цента по уплате за ЧМ-2018 в НОТУ не оставалось – первая половина транзитом пошла на ЕВС, вторая половина должна поступить до конца текущего года и также транзитом пойдет дальше. Все документы по всем расходам минфин имеет возможность проверить в любой момент.

Между тем, основываясь именно на этом ошибочном тезисе, вы делаете публичные и непубличные заявления о том, что "следовательно, НОТУ не требует надлежащего и законного финансирования".

Начинаем сильно волноваться за надежность ваших источников информации, систему ее проверки и за решения, которые вы на базе этих источников принимаете – не по НОТУ, а решая судьбу страным, – написал Аласания на своей странице в Фейсбуке.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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