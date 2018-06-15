Глава Немецкого футбольного союза: "При выборе базы осмотрел каждую комнату. Команда абсолютно довольна"

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что "Ватутинки", где во время чемпионата мира живет и тренируется национальная сборная, полностью устраивает игроков и тренерский состав.

- За последние два дня я успел достаточно хорошо изучить не только место проживания сборной Германии, но и тренировочную базу в Ватутинках, - приводит ТАСС слова Гринделя. - Хотелось бы отметить, что разговоры о немного завышенной траве являются преувеличенными. Многие команды, которые приезжают на какой-либо турнир, сетуют на подготовительный процесс, и я с уверенностью могу сказать, что нашей национальной команде не к чему придраться. При выборе базы я лично осмотрел практически каждую комнату. У нас была возможность выбрать тренировочные базы в Сочи, но мы приняли решение базироваться в Ватутинках, так как в них есть то, чего нет в южном городе. Подводя итог, хотелось бы сказать, что команда абсолютно довольна.

Немцы на мировом первенстве сыграют в группе F вместе со сборными Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Напомним, немцы – действующие чемпионы мира.