Глава Мордовии: "Саранск готов к ЧМ-2018"

Глава Мордовии Владимир Волков объявил, что Саранск готов к чемпионату мира-2018. Сегодня в Саранске состоялся первый тестовый матч на стадионе "Мордовия Арена". "Мордовия" и ижевский "Зенит" сыграли вничью - 0:0.

- Мы практически вышли на финишную прямую в плане подготовки к чемпионату мира, - цитирует "Р-Спорт" Волкова. – Самый главный объект – это стадион. Остальное у нас в принципе все готово. Саранск уже готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Мы осмотрели сегодня гостиничную инфраструктуру, все гостиницы готовы, мы активно готовим город к чемпионату мира.

Главное то, что мы сегодня планировали – протестировать стадион. Мы эту задачу выполнили. Практически все, что должно работать на стадионе во время чемпионата мира, оно работало сегодня. Есть вещи, которые нужно доработать, но для этого и существуют тестовые матчи. Задача выполнена, я хотел бы поблагодарить тех людей, которые строили, поблагодарить Минспорта, Виталия Леонтьевича Мутко.

Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).