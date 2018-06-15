18:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Глава МИД Украины призвал "испортить футбольный праздник" в России

Фанаты сборной России. Фото AFP
Фанаты сборной России. Фото AFP

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна испортить России "футбольный праздник" чемпионата мира-2018 по футболу. Он призвал проводить акции и информировать гостей турнира о политзаключенных.

- Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить, - цитируют "Українськi Новини" Климкина.

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https://ukranews.com/news/568983-klymkyn-pryzval-ysportyt-futbolnyy-prazdnyk-v-rossyy

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