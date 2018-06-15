Глава МИД Украины назвал способ "испортить футбольный праздник" России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как можно испортить "футбольный праздник" чемпионата мира-2018 в России. По его словам, необходимо провести ряд акций, чтобы иностранные болельщики узнали о нарушении Россией международных норм и наличии политических заключенных.

- Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, - приводят "Українськi Новини" слова Климкина. - И понял, что он едет не на футбольный праздник, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить.

Полный календарь чемпионата мира по футболу