Глава МИД Мексики уверен, что Россия отлично проведет ЧМ-2018

Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил уверенность в том, что большое количество его соотечественников приедут на чемпионат мира 2018 года. Чиновник рассчитывает, что сборная Мексики сможет выйти в плей-офф мирового первенства.

- Уверен, что такая сильная страна, как Россия, отлично проведет мундиаль, - цитирует ТАСС Касо. - На переговорах (с Лавровым. - Прим. "СЭ") мы говорили о том, как будет организовано пребывание в России мексиканских болельщиков. Без сомнения, очень много болельщиков приедет особенно в период группового отбора, а мы надеемся, что наша команда пройдет дальше.

Все больше мексиканцев хотят приезжать в Россию - в прошлом году их число достигло почти 30 тысяч, и одна из тем, которую мы обсуждали, - это как сделать процесс получения виз для мексиканцев более простым и менее бюрократичным.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка турнира, при которой сборная Мексики вместе с Испанией, Перу, Швейцарией, Англией, Колумбией, Уругваем и Хорватией попала во вторую корзину, состоится 1 декабря в Москве.