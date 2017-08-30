Глава МИД Катара верит в успешное проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани после встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым отметил, что страны объединяет проведение двух ближайших чемпионатов мира по футболу. Он отметил тесное сотрудничество между государствами в этом вопросе.

- Катар и Россию объединяет чемпионат мира по футболу, между нами существует тесное сотрудничество и диалог по этому вопросу, - цитирует ТАСС главу МИД Катара. - Россия примет чемпионат в 2018 году, Катар - в 2022 году, и мы верим, что эти турниры будут успешными.

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Катар примет мировое первенство в конце 2022 года - матчи пройдут с 21 ноября по 18 декабря.