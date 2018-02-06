16:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Глава МИД Дании: "Надеюсь, что мы встретимся с Россией в финале чемпионата мира"

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Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен надеется на то, что российской и датской командам удастся выйти из группы на чемпионате мира-2018. По его словам, Россия и Дания смогут встретиться в финале турнира.

- В этом году в нашем регионе пройдет два важных спортивных мероприятия - это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России, - цитирует ТАСС Самуэльсена. - Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта.

Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4934399

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Ну учитывая что вратарь сборной Дании спортивный директор Зенита...

19:03

oleg.bob

Трепло!!!

16:29