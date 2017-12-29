Глава МЧС России: "Безопасность ЧМ-2018 обеспечат на уровне мировых стандартов"

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что во время чемпионата мира-2018 очень важно выполнить все предписания по безопасности и стадионов, и всех сооружений. Пучков также добавил, что все мероприятия по безопасности будут решены на уровне мировых стандартов.

- Все мероприятия по безопасности чемпионата мира будут решены на уровне мировых стандартов, - цитирует "Р-Спорт" Пучкова. - Для нас очень важно выполнить все предписания по безопасности и стадионов, и всех сооружений, которые рядом, но не менее важно обеспечить безопасность всей инфраструктуры, потому что большое количество болельщиков и просто гостей будут жить и в частном секторе, и в пансионатах, и у друзей. Кто-то из гостей может жить и просто в палатках, ведь будет прекрасная летняя погода.

Напомним, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны в Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.