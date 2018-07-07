Глава Латвийской футбольной федерации: "Россия проводит фантастический ЧМ"

Президент Латвийской футбольной федерации Каспарс Горкшс сказал, что сборная России приятно удивила его игрой на домашнем чемпионате мира. Функционер отметил, что ему удалось оценить хороший уровень игры – он побывал на двух матчах турнира.

– Чемпионат мира вообще специфичное мероприятие, – цитирует "Р-Спорт" Горкшса, ссылаясь на Baltkom. – Результат, как на Олимпиаде, уходит на второй план. Это такой карнавал, праздник футбола. Чемпионат мира посмотрели 3,5 миллиарда людей – это почти половина населения Земли. Россия великолепно справляется со статусом хозяйки чемпионата.

Интриги? Это вылет именитых команд Испании, Португалии, это игра сборной России, за которую им надо поставить плюс, команда удивила в хорошем смысле. То, что не удивило, но подтвердилось, очень хорошая организация чемпионата. Мне удалось быть на двух играх – это фантастика! Так что тут я могу сказать только самое лучшее.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт" сборная России сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь