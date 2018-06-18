Глава КОНКАКАФ: "Победа Мексики - отличное завершение великой для конфедерации недели"

Глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни отметил, что победа сборной Мексики над командой Германии (1:0) в матче чемпионата мира по футболу стала отличным завершением великой недели. В прошлую среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве совместная заявка США, Канады и Мексики одержала победу на выборах места проведения чемпионата мира 2026 года.

В воскресенье на чемпионате мира стартовал еще один представитель КОНКАКАФ – сборная Коста-Рики в Самаре проиграла сербам (0:1).

– Еще на завтраке я говорил, что Мексика может выиграть. У них хорошая команда, которая способна показать зажигательный футбол, – цитирует ТАСС Монтальяни. – Но Германия есть Германия, поэтому это просто фантастический результат. Эта победа стала отличным завершением великой недели для КОНКАКАФ.

Коста-Рика тоже сыграла хорошо, команда вполне могла уйти от поражения.

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