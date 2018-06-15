Глава комитета по спорту Саудовской Аравии: "Игроки очернили мое лицо"

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх раскритиковал игроков национальной команды за первый матч чемпионата мира против России (0:5). По его словам, вложено много средств, а результат оказался очень плохим.

- Игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров? К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение, – приводит слова главы комитета по спорту Саудовской Аравии сайт телеканала НТВ.

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России