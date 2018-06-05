Глава комитета Госдумы по труду попросил Медведева о выходных для госслужащих в дни ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева рассмотреть возможность предоставить дополнительные выходные дни госслужащим для возможности посещения либо просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает "Р-Спорт".

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил сократить рабочий день российским государственным служащим в дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу. Позже Нилов заявил РИА Новости, что комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно проработать это предложение, отметив при этом, что частично вопрос можно снять на уровне правительства и руководства регионов.

"Поддерживая указанную инициативу, прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность издания нормативного правового акта правительства Российской Федерации о предоставлении, по возможности, дополнительных выходных дней федеральным государственным гражданским служащим и работникам организаций федерального подчинения, а также о соответствующих рекомендациях в адрес органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций негосударственного сектора экономики", - говорится в письме Нилова.

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