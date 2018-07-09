Глава Футбольной федерации Испании: "Энрике ради сборной отклонил более выгодные предложения"

Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес прокомментировал назначение Луиса Энрике на пост главного тренера сборной. О данном решении стало известно сегодня.

"Это было единогласное решение. Мне понравилось, что он проявил интерес и отклонил более выгодные предложения ради сборной. У Луиса Энрике будет свой штаб, он его назовет на следующей неделе", - приводит пресс-служба сборной слова Рубиалеса.

К чемпионату мира-2018 Испанию готовил Хулен Лопетеги, но незадолго до старта турнира он возглавил "Реал". Руководство федерации уволило его за день до старта ЧМ, на которой командой руководил бывший спортивный директор Фернандо Йерро. Под его руководством испанцы дошли до 1/8 финала, где проиграли России (1:1, пенальти 3:4).

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