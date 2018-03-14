Глава Футбольной ассоциации Исландии: "Вопрос безопасности на ЧМ-2018 беспокоит нас в последнюю очередь"

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон сказал, что сборную его страны не беспокоит вопрос безопасности в России во время чемпионата мира-2018. Глава организации убежден, что турнир пройдет на высшем уровне.

В феврале в Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) прошли столкновения фанатов испанской и российской команд. По данным местных правоохранительных органов, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России. Еще один полицейский погиб - во время беспорядков он перенес инфаркт.

- Вопрос безопасности болельщиков в России нас беспокоит в последнюю очередь, - цитирует ТАСС Бергссона. - Да, европейские СМИ много писали о том, что болельщики из России опасны, но мы абсолютно уверены, что организаторы чемпионата мира сделают все, чтобы все, кто приедет на чемпионат мира, не допускали даже мысли о том, будто что-то может произойти. Огромным плюсом является тот фактор, что порядок будут охранять и полицейские стран мира участников соревнований. С уверенностью могу сказать, что бояться нечего.

Что касается организации самого первенства, то я уверен, что Россия приложит все усилия, чтобы получился настоящий футбольный праздник, в котором смогут принять участие даже те, кто по каким-то причинам не смогут приехать в Россию. Все пройдет на высшем уровне, можно даже не сомневаться.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с с 14 июня по 15 июля.