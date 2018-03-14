Глава Футбольной ассоциации Исландии: "Сборная готова повторить сказку Евро-2016"

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон считает, что сборной его страны на чемпионате мира-2018 по силам повторить успех чемпионата Европы-2016 - во Франции исландцы дошли до 1/4 финала турнира. Глава организации уверен, что игроки, которые попадут в состав команды, выступят в России с душой.

Исландцы на групповом этапе ЧМ-2018 сыграют с Аргентиной (16 июня, Москва), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).

- Попадание на чемпионат мира по футболу является одним из важнейших событий в истории всей Исландии, - цитирует ТАСС Бергссона. - У нас достаточно сложная группа, но два года назад мы уже удивили всю футбольную общественность выступлением на чемпионате Европы во Франции, и сейчас мы готовы повторить футбольную сказку вновь. Не могу загадывать, как далеко сможет пройти наша сборная на чемпионате мира, но могу с уверенностью сказать, что те футболисты, которые поедут в Россию, будут играть с душой и всем сердцем.

Перед финальным выбором мы выделили для себя две базы, первая - в Ростове-на-Дону, вторая - в Геленджике. Мы изначально планировали, что будем базироваться в южном кластере, чтобы сборная могла основательно готовиться к матчам. После того, как посетили базу в Геленджике, отпали все другие варианты: она прекрасно оснащена всем самым необходимым для подготовки, а расположение в горах и близость к морю добавят нашей сборной энергии.

Еще одним фактором в выборе базы является близкая расположенность к городам проведения матчей на групповом этапе, поэтому длительные перелеты не станут для нашей сборной какой-либо проблемой. Тем более мы привыкли летать на дальние расстояния, когда играли матчи отборочного цикла. На мой взгляд, для всех сборных это не должно стать проблемой, так как нужно приезжать и играть в футбол, а не думать о перелетах.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с с 14 июня по 15 июля.