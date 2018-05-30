Глава Футбольной ассоциации Египта сомневается, что Салах успеет восстановиться к матчу с Уругваем

Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Абу-Рида сомневается, что нападающий сборной Мохамед Салах успеет восстановиться к стартовому матчу чемпионата мира-2018 против Уругвая, сообщает kingfut.com. Форвард "Ливерпуля" получил травму плеча после фола Серхио Рамоса в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Его участие в ЧМ-2018 остается под вопросом.

- Мохамед Салах будет восстанавливаться 2-3 недели. Его участие в матче с Уругваем маловероятно, но мы постараемся, чтобы он набрал форму к чемпионату мира.

Египет сыграет с Уругваем 15 июня, во втором туре группового турнира ему предстоит матч с Россией (19 июня), а в третьем - с Саудовской Аравией (25 июня).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу