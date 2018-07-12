Глава ФФУ: "Слава Украине" от Виды и Вукоевича творит чудеса"

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко поздравил сборную Хорватии с победой над Англией в полуфинале чемпионата мира-2018 над Англией (2:1 д.в.). Он связал успех "шашечных" с тем, что ранее защитник Домагой Вида на камеру произнес лозуг "Слава Украине".

"Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину! Хорватия, поздравляю с победой! "Слава Украине" от Домагоя Виды и Огнена Вукоевича творит чудеса! Пожелание Домагою забить решающий гол в финале ЧМ-2018 остается в силе! HVALA Hrvatska! Слава Украине!" - написал Павелко в Фэйсбуке.

Хорваты впервые в истории вышли в финал чемпионата мира. В решающем матче они сыграют с Францией. Встреча состоится 15 июля в "Лужниках".

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