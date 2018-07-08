Глава ФФУ – о словах Виды: "Обращение "Слава Украине!" стало символом несгибаемости и патриотизма"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поддержал защитника сборной Хорватии Домагоя Виду. После победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:2, пенальти – 4:3) Вида и член делегации Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором экс-защитник киевского "Динамо" произносит: "Слава Украине!". ФИФА вынесла Виде предупреждение, но не стала дисквалифицировать.

"Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира! У футболиста, который много лет защищал честь киевского "Динамо" и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!" – написал Павелко в Фейсбуке.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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