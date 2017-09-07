Глава Федерации футбола Италии: "Мы вместе с Вентурой каждый день пьем виски и кофе"

Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо отметил, что не имеет претензий к главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре. Тавеккьо добавил, что у него с наставником отличные взаимоотношения.

– Вентура? У меня нет никаких претензий к нему, - цитирует Corriere dello Sport Тавеккьо. - Мы каждый день пьем с ним виски и кофе. У нас хорошие взаимоотношения. Он отлично справляется со своей работой. Мы проиграли только сборной Испании – одной из самых сильных команд в мире. Сейчас самое главное чтобы он вывел нашу команду на чемпионат мира-2018.