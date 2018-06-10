Глава Федерации футбола Ирана: "Мы не темная лошадка, мы белая лошадка"

Президент Федерации футбола Ирана Али Кафашьян считает, что его сборной под силу побороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Иранцы в групповом турнире турнира сыграют с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

- В первую очередь хотел бы отметить гостеприимность России на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Кафашьяна. - Сборная Ирана тренируется в прекрасных условиях, и я уверен, что они позволят отлично подготовиться и достойно выступить на предстоящем турнире. Что касается сборной, то у нас подобран великолепный состав, трое футболистов выступают в чемпионате России, и это будет для нас определенным плюсом. У нас сложная группа, в которой играют сильнейшие представители своих континентов, и не стоит забывать, что и мы одна из сильнейших сборных в Азии.

Думаю, что среди всех сборных мы точно не аутсайдеры и не темная лошадка - мы белая лошадка, с которой всем сборным будет играть невероятно сложно. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы, нам по силам замахнуться даже на четвертьфинал. Ключевой игрой будет матч против Марокко, а дальше будет видно.

Как попасть на чемпионат мира по футболу