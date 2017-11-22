Глава Федерации футбола Австралии - о новом тренере: "Важно вдумчиво подойти к отбору кандидатов"

Руководитель Федерации футбола Австралии Дэвид Гэллоп уверен, что многие тренеры будут заинтересованы в работе со сборной страны, поскольку команда выступит на чемпионате мира 2018 года. Пост стал вакантным после того, как Ангелос Постекоглу объявил о своем уходе из команды.

– Сейчас большой пробел в календаре, и важно вдумчиво подойти к процессу отбора кандидатов, – цитирует официальный сайт ФИФА Гэллопа. – "Соккеруз" проведут свой следующий матч не раньше марта 2018 года, поэтому у нас достаточно времени. Наша команда гарантировала себе участие в чемпионате мира, поэтому уверен в том, что эта работа заинтересует достаточно сильных специалистов.

По версии ESPN, главным кандидатом на пост наставника сборной Австралии является Гус Хиддинк, работавший с командой с 2005 по 2006 год. Также в число претендентов входят Карло Анчелотти, Грэм Арнольд, Ален Стайчич и Тим Кэйхил.

При жеребьевке чемпионата мира 2018 года, которая пройдет 1 декабря в Москве, Австралия наряду с Сербией, Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией будет находиться в четвертой корзине. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 российских городах.

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