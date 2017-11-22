Глава Федерации футбола Австралии - о новом тренере: "Важно вдумчиво подойти к отбору кандидатов"

Руководитель Федерации футбола Австралии Дэвид Гэллоп уверен, что многие тренеры будут заинтересованы в работе со сборной страны, поскольку команда выступит на чемпионате мира 2018 года. Пост стал вакантным после того, как Ангелос Постекоглу объявил о своем уходе из команды.
– Сейчас большой пробел в календаре, и важно вдумчиво подойти к процессу отбора кандидатов, – цитирует официальный сайт ФИФА Гэллопа. – "Соккеруз" проведут свой следующий матч не раньше марта 2018 года, поэтому у нас достаточно времени. Наша команда гарантировала себе участие в чемпионате мира, поэтому уверен в том, что эта работа заинтересует достаточно сильных специалистов.
По версии ESPN, главным кандидатом на пост наставника сборной Австралии является Гус Хиддинк, работавший с командой с 2005 по 2006 год. Также в число претендентов входят Карло Анчелотти, Грэм Арнольд, Ален Стайчич и Тим Кэйхил.
При жеребьевке чемпионата мира 2018 года, которая пройдет 1 декабря в Москве, Австралия наряду с Сербией, Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией будет находиться в четвертой корзине. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 российских городах.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D