Глава Федерации фехтования России: "Черчесов ответил критикам"

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов выразил мнение, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил всем критикам разгромной победой над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира-2018. Россияне выиграли со счетом 5:0.

- Эмоции самые положительные, команда доставила удовольствие болельщикам. Дай бог, чтобы и дальше так играли, - цитирует "Р-Спорт" Михайлова. - Результат хороший, игра пошла. Головин, Черышев понравились, Дзагоев до травмы был активен, вся команда неплохо сыграла. Черчесов ответил критикам. Давайте смотреть дальше, как сборная будет играть, первый блин получился не комом, но следующие матчи будут серьезными.

Сборная России на чемпионате мира по футболу