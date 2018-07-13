Глава европейской организации болельщиков надеется, что Fan ID будет применен на ЧЕ-2020

Исполнительный директор организации "Футбольные болельщики Европы" Ронан Эвен подчеркнул: паспорт болельщика (Fan ID), введенный в эксплуатацию на чемпионате мира по футболу 2018 года, должен быть использован на чемпионате Европы 2020 года. По его словам, уровень безопасности на ЧМ-2018 близок к идеальному.

Паспорт болельщика является обязательным документом для допуска на матчи чемпионата мира 2018 года. На документе указана фамилия, имя и фотография его обладателя.

- Мы очень надеемся, что города и страны, которые примут матчи чемпионата Европы, введут систему паспорта болельщика, чтобы болельщики не были дифференцированы по вопросам виз, - цитирует ТАСС Эвена. - Мы надеемся, что урок России в плане эксплуатации Fan ID будет усвоен и организаторами чемпионата мира - 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Касательно вопросов безопасности, Россия подошла к тому уровню, который превзойти, скорее всего, невозможно. Второе, что хочется отметить, - это фан-фесты, которые организовывались и ранее, но в России пришли к выводу, что 30 тысяч посетителей - это оптимальное количество. Отдельно хочется отметить Волгоград, где на фан-фесте была фантастическая атмосфера.

Мы подходим к концу чемпионата мира, это немного грустно, это был яркий, насыщенный, событийный турнир. Турнир получился фантастическим по насыщенности мероприятий и по взаимодействию с оргкомитетом турнира, Российским футбольным союзом, городами- организаторами и органами безопасности. Тысячи болельщиков спокойно маршировали по городам, играли в футбол, наслаждались праздником без каких-либо ограничений и чувствовали себя свободно и в безопасности. Они стали важной частью турнира, их интересы были учтены и поставлены в центр внимания организаторами.