Глава египетской федерации футбола лично следит за восстановлением Салаха

Президент Египетской футбольной ассоциации (ЕФА) Хани Абу Рида лично руководит действиями по координациии медицинского штаба национальной команды с врачами "Ливерпуля", которые принимают участие в процессе восстановления нападающего Мохамеда Салаха, сообщает пресс-служба организации. Чиновник пообещал приложить все усилия для того, чтобы форвард был готов к началу чемпионата мира-2018.

Салах получил травму плеча в финале Лиги чемпионов в столкновении с Серхио Рамосом. Сообщалось, что на лечение нападающего уйдет примерно две недели, но игрок может не успеть восстановиться к первому матчу с Уругваем. Игра состоится 15 июня.