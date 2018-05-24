Глава DFB выразил восхищение архитектурой стадиона ЧМ-2018 в Волгограде

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель остался восхищен стадионом чемпионата мира 2018 года "Волгоград- Арена". Он выразил надежду, что после завершения мирового первенства там будут проходить матчи самого высокого уровня.

В начале мая Гриндель в составе делегации DFB совместно с руководством Российского футбольного союза (РФС) побывал в Волгограде, где возложил цветы к мемориалу в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, а также посетил матч между юношескими сборными России и Германии (1:3). Кроме того, делегации DFB и РФС побывали на финальной игре Кубка России на "Волгоград-Арене", в которой "Тосно" из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" (2:1).

- Честно говоря, хотелось бы поблагодарить руководство РФС за приглашение, - цитирует ТАСС Гринделя. - Я восхищен стадионом "Волгоград-Арена", надеюсь, что он еще много раз примет матчи высокого уровня. На стадионе было комфортно и приятно находиться. Заметил, что болельщики на трибунах не только наслаждались удобствами стадиона, но и испытывали определенную гордость.

Что касается мероприятия с юношеским футболом, то считаю, что подобные встречи должны стать регулярными. Это история двух поколений, это наследие и дань уважения предкам. Подобные мероприятия не только дают возможность обмена опытом, но и объединяют на века.