Глава департамента строительства Москвы: "Использование "Лужников" после ЧМ-2018 - самый сложный вопрос"

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев ответил на вопрос об использовании стадиона "Лужники" после ЧМ-2018.

– После мундиаля встанет вопрос дальнейшего использования "Лужников". Арена будет использоваться?

– Это самый сложный вопрос, поскольку клубной команды, для которой "Лужники" могли бы стать домашним стадионом, пока нет. Если она появится, будет проще. По поручению мэра будет разработан план по дальнейшему использованию стадиона. Здесь, например, кроме соревнований, можно проводить концерты. Техническое оснащение позволяет проводить самые интересные и сложные массовые мероприятия.

– Какой итоговый объем затрат по реконструкции стадиона "Лужники"?

– Стоимость работ составила 26,6 миллиардов рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% – превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения. Реконструкция "Лужников" входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета, - цитируют Бочкарева "Известия".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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