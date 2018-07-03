Глава администрации Ростова-на-Дону подвел итог ЧМ-2018 для своего города

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подвел итоги проведения ЧМ-2018 для своего города. Он обратил особое внимание на развитие инфраструктуры благодаря чемпионату мира.

- Турнир послужил мощным драйвером развития донской столицы, - сказал Кушнарев. - Ростов меняется: развивается инфраструктура, окружающая среда становится более комфортной для проживания. К чемпионату мира нами была проделана колоссальная работа. Подготовка к ЧМ-2018 велась нами планомерно и стала залогом мощного развития всего города. Прежде всего, турнир стал стимулом для здорового образа жизни тысяч ростовчан. Сегодня в городе занимаются спортом каждый третий взрослый и каждый второй ребенок.

- Конечно же, благодаря ЧМ-2018 наш город стал еще более привлекательным и комфортным, - продолжил Кушнарев. - Был построен крупнейший на юге России аэропортовый комплекс "Платов", красавец-стадион "Ростов Арена", который стал эпицентром событий чемпионата в Ростове. В рамках подготовки к чемпионату проведена реконструкция Гребного канала "Дон" − долгожданное и знаковое событие для нашего города. Обновленный Гребной канал – спортивный объект нового поколения. Он сочетает в себе условия для подготовки профессиональных спортсменов и активного досуга простых горожан. Новая набережная на левом берегу Дона благодаря современным площадкам для занятий самыми разными видами спорта уже успела полюбиться жителям и гостям нашего Ростова. Таким образом, стадион "Ростов Арена", "Акватория", Гребной канал "Дон" и новая набережная образуют единый кластер для спорта и отдыха ростовчан. Наш город посетили множество болельщиков. И, как театр начинается с вешалки, так и город начинается с дорог, поэтому большое внимание мы уделили именно развитию транспортной отрасли. В период наиболее активной фазы подготовки улично-дорожной сети города к чемпионату – в 2016-2017 годах – были отремонтированы покрытия 186 городских дорог. После чемпионата дорожные работы будут продолжены. За период с 2014 по 2017 годы в историческом центре города выполнен капитальный ремонт 342 многоквартирных домов. Еще 87 фасадов ремонтируются в 2018 году. Еще одна сфера, которая получила развитие в преддверии ЧМ, – гостиничный бизнес. На сегодняшний день на территории города Ростова-на-Дону функционируют более 166 гостиниц. Общий номерной фонд составляет 4465 номеров на 8144 мест. С уверенностью можно сказать, что все гости чемпионата мира с комфортом разместились в нашем гостиничном фонде. И особенно важно то, что все это наследие станется ростовчанам и послужит не одному поколению жителей Дона.

Напомним, что Ростов-на-Дону принял 4 матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Корея – Мексика (23 июня) и Исландия – Хорватия (26 июня), а также встречу 1/8 финала Бельгия - Япония (2 июля). (Иван ТОРОПЦЕВ)

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