Глава администрации Екатеринбурга: "Стадион готов к чемпионату мира-2018"

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что выявленные замечания на стадионе "Екатеринбург Арена" устранены. По его словам, объект готов к эксплуатации на чемпионате мира-2018.

Напомним, первый тестовый матч на обновленном стадионе в Екатеринбурге состоялся 1 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ между "Уралом" и "Рубином" (1:1). Официальное открытие стадиона прошло 15 апреля, когда на поле в рамках 26-го тура чемпионата России встретились "Урал" и "Спартак" (1:2).

- По итогам тестовых матчей больших замечаний не было, - цитирует ТАСС Якоба. - Были какие-то рабочие моменты, которые доработаны и устранены. Все объекты города к чемпионату мира-2018 готовы.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Екатеринберг примет четыре матча группового этапа: Египет – Уругвай, Франция – Перу, Япония - Сенегал и Мексика – Швеция.

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