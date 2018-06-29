Глава Администрации Екатеринбурга: "Иностранные гости остались довольны"

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб подвел итоги проведения игр ЧМ-2018 по футболу в столице Урала. Город принял 4 матча мирового первенства: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня).

– Чемпионат мира продолжается, завершился только групповой этап, игры которого проходили в том числе и в нашем городе. Поэтому сегодня мы можем говорить только о предварительных итогах ЧМ, – сказал Якоб. – Мы готовились к чемпионату около пяти лет – за это время проделана очень большая работа, активное участие в ней принимали самые разные учреждения и органы власти. Огромная работа была проведена службами безопасности, правоохранительными органами, транспортными предприятиями, учреждениями сферы гостеприимства. В итоге тщательная подготовка дала положительный результат – все прошло в плановом режиме.

Добиться этого удалось благодаря командной работе: основными элементами, которые потребовали наибольшего внимания, стали вопросы безопасности и создание необходимой спортивной инфраструктуры. Однако без остальных элементов мозаика не сложилась бы, и мы бы не получили ту хорошую картину, которую имеем сейчас.

Благодаря мониторингу социальных сетей, мы знаем, что иностранные гости остались очень довольны Екатеринбургом. По предварительным данным, в минувшие две недели город посетили более 100 тысяч болельщиков из разных стран мира. Часть из них имели билеты непосредственно на стадион "Екатеринбург Арена", часть смотрели матчи на фан-зоне. Мы предполагаем, что определенный поток туристов сохранится, хотя, возможно, это будут уже наши соотечественники. Так или иначе, чемпионат мира продолжается, и фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского будет работать до 15 июля включительно.

Окончательные итоги будут подведены на завершающем заседании оргкомитета, который пройдет уже после окончания чемпионата. Однако мы уже сейчас думаем над тем, какие еще событийные мероприятия можно провести Екатеринбурге.

Надо сказать, что Россия в целом и города-организаторы в особенности получили колоссальный опыт. Мы увидели большое количество болельщиков, которые приехали с очень теплым отношением к России, хорошей энергией и позитивным настроем. Я хочу выразить благодарность всем, кто организовывал и отправлял делегации болельщиков, которые посетили Екатеринбург – они принесли яркий и веселый праздник на наши улицы. И даже те горожане, которые перед чемпионатом имели скептический настрой по поводу четырех встреч прошедших у нас, в ходе первенства полностью изменили свою позицию: люди увидели, что город может жить другой жизнью, более открытой и радостной.

Мы продумаем ряд событийных мероприятий, таких как фестивали и карнавалы, в том числе с международным участием. Я думаю, что многие из тех, кто побывали в Екатеринбурге, с удовольствием приедут сюда снова. После чемпионата у нас останется замечательный Центральный стадион и фан-зона, где можно проводить мероприятия не только спортивной направленности.

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