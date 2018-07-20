Гинтарас Стауче: "За "Спартак" болеть не имею права, потому что я тренер"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, почему он не болеет за "Спартак".
– Вы – спартаковский ветеран. Что для вас значат красно-белые цвета сейчас?
– Всегда смотрю, как играет команда, что происходит нового, слежу за изменениями в составе. "Спартак" – не чужой для меня клуб, очень важный в карьере. Играл там, начал тренерскую работу, со своей стороны тоже не подвел. Но болельщиком назвать себя не могу. Я – тренер, а тренер не имеет права за кого-то болеть. Не положено.
– Теперь – только за сборную России?
– Благодарен всей команде, тренерскому штабу, всему персоналу. Всем, кто работал в сборной, огромное спасибо, мы этим летом были, как одна семья. Никого не хочу забыть. И массажисты, и администраторы, и доктора, и кухня – ребята, это было супер! Только так и делается результат. Когда все вместе настроены на работу, результат всегда приходит! (Гинтарас СТАУЧЕ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kak-rossiya-gotovilas-k-penalti-s-ispaniey-i-horvatiey-1436818/