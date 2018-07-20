Гинтарас Стауче: "У Акинфеева непростой характер? Это мнение прессы"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче сказал, что нет проблем в отношениях с голкипером команды Игорем Акинфеевым.
– Говорят, у Акинфеева непростой характер. Вы с ним быстро нашли общий язык?
– Почему непростой? С каждым человеком надо общаться, тогда все будет хорошо. Если придешь работать с таким настроением, что чей-то характер тебе не нравится, ничего не выйдет. Мы делаем одно дело, и у нас в отношениях нет никаких проблем. Просто, может быть, сложился у Акинфеева такой медийный образ. Но это исключительно мнение прессы. Игорь – профи, отдается, тренируется. Себя не жалеет, живет футболом. Доказывает уже долгое время, какого уровня он вратарь. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kak-rossiya-gotovilas-k-penalti-s-ispaniey-i-horvatiey-1436818/