Гинтарас Стауче: "У Акинфеева непростой характер? Это мнение прессы"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче сказал, что нет проблем в отношениях с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

– Говорят, у Акинфеева непростой характер. Вы с ним быстро нашли общий язык?

– Почему непростой? С каждым человеком надо общаться, тогда все будет хорошо. Если придешь работать с таким настроением, что чей-то характер тебе не нравится, ничего не выйдет. Мы делаем одно дело, и у нас в отношениях нет никаких проблем. Просто, может быть, сложился у Акинфеева такой медийный образ. Но это исключительно мнение прессы. Игорь – профи, отдается, тренируется. Себя не жалеет, живет футболом. Доказывает уже долгое время, какого уровня он вратарь. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью - здесь.