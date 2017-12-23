Гильфи Сигурдссон: "Мечтал сыграть на ЧМ, но понимал - этому не бывать, ведь я родился в Исландии"

Полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон назвал итоги жеребьевки чемпионата мира 2018 года для своей команды тяжелыми. На групповом этапе исландцы сыграют с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

- Будучи ребенком, мечтал об этом, - цитирует Daily Mail Сигурдссона. - Но подсознательно понимал, что родился в Исландии, а значит этому не бывать. А сейчас бы отобрались на второй турнир подряд. Это невероятно.

Конечно, жеребьевка для нас была непростой. Но есть два взгляда на жеребьевку - либо ждать хорошую группу, либо худшую из возможных. Говорю вам, у нас сложная группа. Хорватия - фантастическая, у Нигерии отличный состав. Но сначала сыграем с Месси. Но почему бы нам не думать о хорошем результате?

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Исландцы встретятся с Аргентиной в Москве на стадионе "Лужники" 16 июня. Матч с Нигерией будет сыгран 22 июня на "Волгоград Арене", а игра против Хорватии - 26 июня на "Ростов Арене".