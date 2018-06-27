Гильфи Сигурдссон: "Чемпионат мира-2018 был прекрасным путешествием для сборной Исландии"

Полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон после поражения от Хорватии в матче чемпионата мира-2018 (1:2) отметил, что атмосфера на "Ростов Арене" была восхитительной. Также он добавил, что мировое первенство стало прекрасным путешествием для его команды.

- Атмосфера на "Ростов Арене" восхитительная! Отличный стадион, отличные болельщики, - цитирует "Р-Спорт" Сигурдссона. - Ростовчане болели за нас, так как трое наших ребят выступают за "Ростов". Этот чемпионат мира был прекрасным путешествием для нашей сборной, которое, к большому сожалению, подошло к концу.

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