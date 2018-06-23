Гильермо Очоа: "Для Мексики важно выиграть у Швеции и стать первой в группе"

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа после победы над Кореей (2:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что для его команды важно одолеть Швецию в заключительном туре. Мексиканцы в стартовом матче обыграли Германию (1:0) и с шестью очками лидируют в таблице.

- Для нас первостепенно выиграть у Швеции и занять первое место в группе, - цитирует ТАСС Очоа. - Мы понимаем, что у корейской команды своя скорость и динамика, у шведской - своя. Мы, возможно, поменяем расстановку на поле, с учетом скорости и динамики будет другая система. Но шведы тоже любят расстановку 4-4-2. Мы готовы применить любую систему, которая нам поможет.

Для нас ключевое - это получать радость от игры. Мы играем с характером. Я доволен физической формой, игрой, командой - каждый делает свою работу, играет на максимум, так гораздо легче победить.

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)