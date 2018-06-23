Гильермо Мадеро: "Десять агрессоров не могут запятнать имидж 30 тысяч аргентинцев"

Директор футбольного отдела министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро отметил, что он намерен вместе с российской полицией вычислить всех аргентинцев, которые нарушили закон во время чемпионата мира. Ранее успешно были идентифицированы четыре человека, которые избили хорватского болельщика.

– Мы уже нашли четверых, – цитирует Infobae Мадеро. – И планируем найти всех нарушителей. Мы работаем бок о бок с российской полицией, чтобы чемпионат мира прошел спокойно. Также мы внесли свой вклад в определение болельщиков "Сан-Лоренсо" и "Уракана", которые устроили потасовку друг с другом. Десять агрессоров не могут запятнать имидж 30 тысяч аргентинцев, которые ведут себя образцово.

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