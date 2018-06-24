Гидрометцентр пообещал африканские страсти и жару на матче Россия - Уругвай

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными России с Уругвая 25 июня в Самаре пройдет при жаре и слабом ветре.



- Страсти на поле будут африканские, и погода будет жаркая, - сказал Вильфанд. - Совершенно такая стабильная погода. При этом воздух чистый, несмотря на антициклон, радиационная обстановка абсолютно спокойная, как и в других городах России.



По его словам, погоду в Самаре в понедельник будет определять антициклон. Согласно прогнозу на вторую половину дня будет малооблачно, без осадков, температура с 15 до 18 часов составит 32 - 34 градуса. Ветер неустойчивый, 2 м/с.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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