Гершкович - о номинировании Черчесова на звание тренера года: "Он проделал хорошую и качественную работу"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поддержал решение ФИФА номинировать главного тренера сборной России Станислава Черчесова на звание лучшего тренера года. Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.

- Я очень рад, что наш российский тренер по достоинству оценен ФИФА, - цитирует "Р-Спорт" Гершковича. - Черчесов действительно проделал очень хорошую и качественную работу, ему удалось создать боевую команду, которая показала себя с самой лучшей стороны – с точки зрения тактики, функционального состояния. Я только приветствую такое событие и очень доволен этой номинацией. Черчесов вполне заслуженно вошел в этот список.