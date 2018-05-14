Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации

Лучший бомбардир в истории сборной Перу Паоло Герреро все же пропустит предстоящий чемпионат мира, хотя он был включен в расширенный состав национальной команды. В последнем туре бразильского первенства он забил свой первый гол после шестимесячной паузы, вызванной нарушением антидопинговых правил.



Напомним, что после октябрьского матча отборочного турнира против Аргентины в организме Герреро было обнаружено запрещенное вещество, и 34-летнего форварда дисквалифицировали на 12 месяцев. Позднее ФИФА сократила срок отстранения до полугода, однако настаивавший на полной невиновности форвард подал апелляцию.



На это последовал встречный иск от ВАДА, настаивавшего на увеличении наказания до 2 лет.

Окончательное решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Герреро не только не оправдали, но и увеличили срок дисквалификации до 14 месяцев. А ведь буквально за несколько часов до оглашения решения стало известно, что Паоло должен был стать капитаном сборной на ЧМ-2018.



Теперь легенда перуанского футбола вернется на поле только в начале 2019 года, а основным центрфорвардом перуанцев, как и в стыковых матчах отборочного раунда, скорее всего, теперь будет игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан. (Андрей КУЗИЧЕВ)



Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Перу в групповом этапе турнира сыграет со сборными Франции, Дании и Австралии.

Фарфан и Герреро - в составе сборной Перу на ЧМ-2018

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