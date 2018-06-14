Герой матча открытия ЧМ-2018 Денис Черышев рассказал, кому посвятил победу над Саудовской Аравией

Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) выразил надежду, что команда пройдет на турнире очень далеко, а он еще обязательно забьет. Футболист отметился дублем после выхода на замену вместо травмированного Алана Дзагоева в первом тайме.

- Еще до матча верил, что все будет хорошо, - скзаал Черышев. - Эту победу я посвящаю отцу, моей семье, моей дочери. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Я счастлив. Мы постараемся сделать так, чтобы Россия прошла как можно дальше, насколько это возможно.

Ожидания от матча с Египтом? Это будет непростая игра. Салах - один из лучших футболистов мира, в этом году. Для нас это будет нелегко, и мы не имеем права расслабиться после сегодняшней победы. Потому что одна ошибка может привести к вылету с чемпионата мира. Мы продолжим бороться.

Мой гол (второй для Черышева в матче. - Прим. "СЭ") будет лучшим на ЧМ-2018? Я надеюсь, что лучшим будет мой следующий гол! (Дмитрий СИМОНОВ)