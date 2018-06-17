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Герои дня! Фото из раздевалки сборной Мексики после победы над Германией


Сборная Мексики сделала совместное фото в раздевалке после победы в стартовом матче чемпионата мира-2018 над Германией (1:0). Единственный мяч в составе мексиканцев провел Ирвинг Лосано.

"Вперед, первый шаг сделан! Прекрасный старт, мы полны эмоций! Спасибо всем, мы были заряжены с момента, как прозвучал национальный гимн", - написал Мигель Лаюн, опубликовавший снимок сборной в своем Твиттере.

Германия - Мексика

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