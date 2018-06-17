Герои дня! Фото из раздевалки сборной Мексики после победы над Германией

Сборная Мексики сделала совместное фото в раздевалке после победы в стартовом матче чемпионата мира-2018 над Германией (1:0). Единственный мяч в составе мексиканцев провел Ирвинг Лосано.

"Вперед, первый шаг сделан! Прекрасный старт, мы полны эмоций! Спасибо всем, мы были заряжены с момента, как прозвучал национальный гимн", - написал Мигель Лаюн, опубликовавший снимок сборной в своем Твиттере.

¡¡Vamos carajo, primer paso!!. Que manera de comenzar, un triunfo lleno de sentimientos. Gracias a todos, que manera de vibrar desde que se entonó el himno nacional. #NadaNosDetiene #Rusia2018 pic.twitter.com/gokm5ceGqd – Miguel Layun (@Miguel_layun) 17 июня 2018 г.

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