Гернот Рор: "Попросил руководство сборной Нигерии, чтобы на ЧМ-2018 не было вопросов с премиями"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор надеется, что у его команды не возникнет проблем с премиальными в преддверии ЧМ-2018 и на самом турнире. Такие проблемы у нигерийцев возникли на ЧМ-2014, где случился скандал из-за задержки премиальных.

– Следует избегать вопросов о бонусах и пособиях, которые часто бывают проблемой для африканских команд во время крупных турниров, – цитирует AFP Рора. – Такие споры и разговоры могут нанести ущерб нашей подготовке. Я сказал чиновникам в федерации, что все эти вопросы нужно решить до начала соревнований.