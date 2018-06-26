Гернот Рор: "Идову справился с Месси"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор на пресс-конференции после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира от национальной команды Аргентины (1:2) отметил игру воспитанника петербургского футбола Брайана Идову, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ/

- Почему Идову играл слева в обороне? - вопрос Рору.



- Ответ простой: Лионель Месси. Когда он играет против вас на правом фланге, то нужен защитник с хорошей правой ногой. Идову справился с Месси, пусть Лео и забил гол. Но он сделал это с правой ноги.



- Вы учитывали то, что Идову родился в Санкт-Петербурге, когда ставили его в основу?



- Идову здорово дебютировал в ноябре в товарищеском матче с Аргентиной и забил гол. Он родился в Петербурге, так что у него была мечта сыграть на чемпионате мира в городе, где живет его семья. Это больше, чем футбол. Если бы мы продержались еще немного, то эта история превратилась бы в сказку.



- Вы продолжите работать с командой?



- Я бы хотел, чтобы капитан Джон Оби Микел был с нами еще несколько лет. Игроки его слушают, а мне легче работать. Я хочу продолжить тренировать команду, потому что ощущаю себя комфортно на этом месте.

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